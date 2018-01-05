"Çiftlikbank" reklamlarına durdurma cezası

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, gerekli izinler alınmadan "banka" ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılmasının yasak olduğu belirtilerek, "Söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulumuz tarafından 3 ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen "Çiftlikbank" ile ilgili Bakanlık tarafından başlatılan incelemelerin, gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse müfettişlerin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimlerle devam ettiği bildirildi.

Firmanın tüm tanıtımlarında kullandığı "Çiftlikbank" ifadesinin Bankacılık Kanunu'na aykırı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli izinler alınmadan 'banka' ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması, ilgili kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulumuz tarafından 3 ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir. Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulumuz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir."

Açıklamada, verilecek nihai kararların kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulanarak, tüketicilerin benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özen göstermeleri uyarısında da bulunuldu.