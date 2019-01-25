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Çiğ süt desteğinde değişiklik

- Çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 3 güne düşürüldü

Çiğ süt desteğinde değişiklik
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ANKARA (AA) - Çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 3 gün olarak güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde (Tebliğ No: 2018/21) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 31 Ağustos 2018'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, çiğ süt desteği için yapılan başvurularda düzenlenen "İcmal-1" listesinin askıda kalma süresi 5 günden 3 güne düştü.

Çiğ süt desteğiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar, askı süresi bitimini takip eden 2 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanacak.

Çiğ süt destekleme çalışma takvimi Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

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çiğ Süt DesteğiHayvancılık DesteklemeleriResmi GazeteTarım Ve Orman Bakanlığı
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