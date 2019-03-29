Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın ocak ayına ilişkin çiğ süt desteklemelerinin yetiştiricilere bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini belirterek, litre başı 10 kuruş olan desteği de 2019 Ocak, Şubat ve Mart ayları için 25 kuruşa çıkardıklarını bildirdi.

Pakdemirli, 2019 yılı Ocak ayı çiğ süt destek ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Destek ödemeleri kapsamında 244 bin yetiştiriciye 784 bin ton çiğ süt için 184,3 milyon lira ödeme yapılacağını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2019 yılı Ocak ayı çiğ süt desteklemeleri, yetiştiricilerimize bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödenecek. Litre başı 10 kuruş olan desteği, 2019 Ocak, Şubat ve Mart ayları için 25 kuruşa çıkardık."