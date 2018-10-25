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Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye, 194 milyon liralık destek ödemesi yapılacak" - "Söz konusu ödemeler, yarın saat 18.00'den itibaren başlayacak"

Çiğ süt destekleme ödemeleri başlıyor
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye, 194 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını vurgulayarak, söz konusu ödemelerin yarın saat 18.00'den itibaren başlayacağını bildirdi.
Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticiye 194 milyon liralık ödeme yapacaklarını belirten Pakdemirli, "Söz konusu ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre yarın saat 18.00'den itibaren başlayacak." bilgisini paylaştı.
Pakdemirli, 2018'in ilk 3 aylık dönemi için ise üreticilere, 269 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesi yapıldığını anımsatarak, "Böylece ilk 6 ay için üreticilerimize toplam 463 milyon liralık çiğ süt desteği ödemiş olacağız. Söz konusu destek ödemesinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

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