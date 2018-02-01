Çiğ süt fiyatı üreticiye çifte sevinç yaşattı

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Ulusal Süt Konseyinin yeni düzenlemesiyle 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatı 1,40 liradan 1,53 liraya çıkarken, Güney Marmara'da arz talep dengesi yüzünden üretici birliklerinin firmalarla 1,63 liradan sözleşme imzalaması, üreticiye çifte sevinç yaşatıyor.

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyinin Ankara'daki toplantının ardından sütte yeni fiyatı belirlediğini söyledi.

Bugün üreticilerin birlik yoluyla firmalara sattığı sütten daha fazla kazanç elde edeceğini anlatan Değer, "Geçtiğimiz günlerde Ulusal Süt Konseyi 1 Şubat'tan itibaren çiğ süt fiyatını 1 lira 53 kuruş olarak belirlemişti. Ancak Güney Marmara bölgesinde arz-talep dengesinden dolayı 1 Şubat'tan itibaren 1 lira 63 kuruş oldu. Bu da üreticimizde çifte sevinç yaşattı." diye konuştu.

- "Avrupa fiyatları yakalanmış oldu"

Birlik olarak firmalarla yaptıkları anlaşmalara değinen Değer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanayici ve firmalarla birlik olarak yapmış olduğumuz anlaşmalarda 1 Şubat itibarıyla fiyatımız 1 lira 63 kuruş oldu. Yem sanayicisinden zam beklemiyoruz, şu an yem fiyatlarıyla süt fiyatları arasındaki paritede Avrupa normlarını yakalamış durumdayız. Sütün Avrupa ortalaması 1 lira 60 kuruşun üzerinde, Türkiye'deki bu 1 lira 63 kuruş ile artık bizim ülkemizde de Avrupa fiyatları yakalanmış oldu. Konseyin belirlediği 1 lira 53 kuruşluk fiyat ile üreticinin eline 1 lira 42 kuruş geçecekti, şu an 1 lira 63 kuruşluk fiyat ile 1 lira 50 kuruş gibi net para geçecek."

Değer, hükümetin son yıllarda süt üreticisine yaptığı desteklerin çiftçileri memnun ettiğini dile getirdi.

İlçedeki süt üreticilerinden Kamber Kanık da normalde bugün sütünü 1 lira 53 kuruştan teslim etmeye geldiğini ancak fiyatın yükseldiğini öğrenince çok sevindiğini ifade etti.

Kanık, uzun yıllardır süt üretimi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Süt fiyatları bugünlerde bizi art arda memnun etmekte. Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu 1 lira 53 kuruşluk fiyat bizi memnun etmişti, ardından Bigadiç Süt Birliğinden yapılan açıklamada fiyatın 1 lira 63 kuruşa yükseldiğini duydum. Bu bizi daha da sevindirdi. Şu an benim 25 sağılır hayvanım var. 500-550 litre günlük süt alıyorum. Bu benim en önemli geçim kaynağım. Ayrıca son yıllarda hayvancılığa verilen destek, devletimizin yaptığı hibeler bizi mutlu etmekte. Hayvancılık kazançlı bir sektör haline geldi."