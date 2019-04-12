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Çiğ sütteki fiyat artışı

- Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin: - "Artış süt sektörünü rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacaktır"

Çiğ sütteki fiyat artışı
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ANKARA (AA) - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatının litre başına 2 liraya yükseltilmesiyle ilgili, "Bu fiyat artışı süt sektörünü rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt hayvancılığının zor bir iş olduğunu ifade etti.

Sütün, sağımın ardından kısa sürede soğutularak sanayiye yönlendirilmesi gerektiğini belirten Keskin, süt üreticilerinin emeklerinin karşılığını alma ve sürdürülebilir hayvancılık yapma beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Keskin, sürdürülebilir üretim ve sektörün istikrarı için üreticinin zarar etmemesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Üretici örgütlerinin ve süt üreticilerinin ayakta kalabilmeleri adına bu kişilerin ürettikleri ürünleri değerinden satabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Süt sektöründe bahar aylarında arz fazlası yaşandığını dile getiren Keskin, "Soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatı 1 Mayıs-31 Aralık dönemi için litre başına 2 liraya yükseltildi. Bu konuda verdiği destek için Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye süt üreticilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu fiyat artışı süt sektörünü rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Keskin, bu tür desteklerin üreticilere moral olduğunu da sözleri ekledi.

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