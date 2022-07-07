Çikolata efsanesi geri döndü

Bir kuşağın özlemle hatırladığı, çikolata çeşmesiyle ünlü Sagra mağazaları, yenilenen tasarımı ve tatlarıyla, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde, Galataport’ta açıldı. Sanatsal detaylarıyla dikkat çeken konsept mağaza, Sagra’nın geleneksel lezzetlerinin yanı sıra yenilikçi menüsüyle çikolata sevgisini deneyime dönüştürüyor.

Sagra, İstanbul’daki ilk konsept mağazasını 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nde Galataport’ta açtı. Yeni mağazasında, geçmişi ve geleceği kucaklayan bir konsept yaratan Sagra, ünlü çikolata çeşmesini de ziyaretçileri ile buluşturdu. Eskiden olduğu gibi, Sagra’nın eşsiz lezzetini çeşmeden kavanoza doldurmanın ayrıcalığını ve keyfini yaşayan konuklar, özel çikolata barında kendi çikolatalarını usta şeflerle birlikte hazırladı.

Kıyafetler Arzu Kaprol imzalı

Mağaza çalışanlarının kıyafetleri, ünlü modacı Arzu Kaprol tarafından hazırlandı. Kaprol, kıyafetleri Sagra’nın geçmişle geleceği buluşturan yeni marka algısını yansıtan bir konseptte tasarladı. Mağaza çalışanlarının kullanacağı aksesuarlar ise fındık kabuğundan üretildi.

Yeni konseptte sürdürülebilirlik ön planda

Kullanılan ürünlerden enerji tasarrufuna kadar sürdürülebilirliği ön plana alan Sagra’nın yeni mağazasında tamamı doğal sertifikalı bitki çayları satışa sunuluyor. Ayrıca paket servislerde ahşap çatal-bıçak setleri kullanılıyor. Kahve makinalarında da ısıtma işlemi için geri dönüşümden geçirilmiş sulardan elde edilen ısı kullanılarak, enerji kaybı minimum seviyelere indiriliyor.