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Çikolatadan sonra, 80 yılın en büyük keşfi

Çikolata dünyasında heyecan verici bir yenilik: bitter, sütlü ve beyaz çikolatadan sonra, dünyada dördüncü tür çikolata keşfedildi. Ruby çikolata, Magnum dondurması ile birikte Türkiye’de ilk kez hazzın mekanı Magnum Store İstanbul’da çikolata severlerle buluşacak.

Çikolatadan sonra, 80 yılın en büyük keşfi
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Çikolata dünyasında heyecan verici bir yenilik: bitter, sütlü ve beyaz çikolatadan sonra, dünyada dördüncü tür çikolata keşfedildi. Ruby çikolata, Magnum dondurması ile birikte Türkiye’de ilk kez hazzın mekanı Magnum Store İstanbul’da çikolata severlerle buluşacak.
 
Dondurma ve çikolata hazzı otoritesi Magnum, dünyada dördüncü tür çikolata olarak keşfedilen Ruby çikolatayı, Türkiye’de ilk kez Magnum çikolata severlerle buluşturuyor.
 
Ruby, Fransa ve Belçika’da yer alan Barry Callebaut global AR-GE merkezlerinin 28 AR-GE merkezi ve the Jacobs University işbirliğinde 13 yıl süren çalışmalar sonucu keşfedildi. Bitter, sütlü ve beyaz çikolatadan farklı olarak tamamen yeni bir lezzet deneyimi sunuyor.
 
 
Ruby doğal olarak pembe
 
 
Ruby çikolata, Ruby kakao çekirdeklerinden doğal olarak elde ediliyor. Karakteristik pembe rengi,adını aldığı Ruby kakao çekirdeğinden geliyor. Herhangi bir meyve aroması veya gıda boyası içermeden özgün bir işleme sürecinden geçirilerek üretiliyor. Ruby çikolata, duyulara hitap eden, yeni bir lezzet. “Yoğun duyusal bir haz” olarak tarif ediliyor ve böğürtlenin damakta bıraktığı meyvemsi ekşilik ve çikolatanın tatlılığındaki zıt lezzetleri buluşturuyor.
 
Magnum, yenilikçi yaklaşımıyla Ruby çikolatayı Türkiye’de tanıtan ilk dondurma markası oldu
 
Magnum Store İstanbul, kış sezonunu Ruby sürpriziyle açıyor.Ruby’nin keşfini sağlayan dünyaca ünlü çikolata üreticisi Barry Callebaut’nun Çikolata Şefi Martin Diez, Magnum Store’a özel olarak Ruby çikolatası ve Magnum dondurmasının buluştuğu tatlı ve içeceklerden oluşan bir menü hazırladı. Yeni ve otantik lezzetin peşindeki haz tutkunları, yepyeni çikolata Ruby’i ilk kez Magnum Store’da bu özel lezzetler ile keşfedecek.
Magnum Store İstanbul’da kışa özel benzersiz Magnum Ruby tatlıları, içecekleri ve kişiye özel Magnumlarını Ruby çikolatası ile kendileri yaratacakları bir deneyim haz tutkunlarını bekliyor.
 
 
 
 

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