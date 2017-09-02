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Çılgın Proje'de güzergahı kesinleştirecek adım atıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Çılgın Proje'de güzergahı kesinleştirecek adım atıldı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de kamuoyuna "çılgın proje" olarak açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının netleştirilmesi ve kesitlerinin ortaya konulması için etüt proje sözleşmesinin imzalandığını söyledi.
Kanal İstanbul Projesi'nin ulaştırma, lojistik ve turizm sektörleri gibi geniş bir yelpazede etkisi büyük bir proje olduğuna dikkati çeken Arslan, Kanal İstanbul Projesi Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri Teknik Şartnamesi'nin hazırlanması için izlenecek yöntem/strateji, görev, yetki ve sorumluluklar, mühendislik çalışmaları, diğer faaliyetler ve bu faaliyetlerin iş planlamasının bu şartnameyle belirlendiğini ifade etti.
"Gemilere alternatif geçiş imkanı sağlanacak"
Arslan, geçmişte birçok kazanın yaşanmasından dolayı, İstanbul Boğazı’nın tarihsel dokusunun ve insan hayatının korunması için alternatif bir kanal projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul Boğazı'ndaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi trafiği minimize edilerek, boğazın her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanı sağlanacak. Bununla birlikte ülkemize ve bölgesine yeni bir uluslararası su yolu ulaştırma koridoru kazandırılacak. Proje alanı alternatif güzergahları değerlendirilmiş olup, en ideal güzergah tespit edilmeye çalışılmıştır. Kanal koridoru yaklaşık 43 kilometre olup, Kanal kesiti ve kesin güzergahı etüt proje ve danışmanlık hizmetleri sonunda belirlenecek."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArslanÇılgın ProjeKanal İstanbulTürkiye
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