Çimento sektörü ihracat ile büyüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden çimento, ihracat ile büyüyor.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nden (TÇMB) tarafından çimento sektörünün ilk 3 aylık rakamları açıklandı.

Buna göre, bu yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla çimento üretiminde yüzde 15,5‘lik artış yaşanırken, üretilen çimentonun yüzde 9,4’ü ihraç edildi.

2018'in ocak-mart döneminde iç satışlarda yüzde 19,5 artış oldu. Bölgesel bazda ise iç satışlarda en büyük artış Doğu Anadolu'da yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"2017'nin ilk aylarındaki zorlu kış şartlarının bu yıl yaşanmaması nedeniyle yılın ilk 2 ayında satışlarda yüzde 31'lik büyüme gerçekleşti. Satışlar mart ayında ise aylık bazda yüzde 4 artarak normal seyrine döndü. 2018 yılı ocak-mart döneminde sektörün ihracatını (çimento+klinker) en çok artırdığı ülke Haiti oldu. Bu ülkeyi Moritanya, Gana ve Brezilya izledi. 2017 yılında ilk 10 ülke içerisinde yer alan Kolombiya, Yemen, Sierra Leone ve Liberya, 2018 yılı ilk 3 ayında ilk 10 arasında yer bulamadı. Yine 2018 yılı ocak-mart dönemi rakamlarında en çok ihracat yapılan ülkeler Gana, ABD ve İsrail oldu. Çimento sektörü olarak üretimi aralıksız sürdürdüğümüz gibi ihracatımızla da ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz."