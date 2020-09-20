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Çimentocular artık yurtdışına yönelmeli

TÇMB tarafından Türkiye ekonomisini inşa eden çimento sektörünün bölgesel dinamikleri ve ülke ekonomisine etkilerini tartışmak üzere gerçekleştirdiği “Anadolu Buluşmaları” Erzurum ile başladı. TÇMB tarafından Türkiye ekonomisini inşa eden çimento sektörünün bölgesel dinamikleri ve ülke ekonomisine etkilerini tartışmak üzere gerçekleştirdiği “Anadolu Buluşmaları” Erzurum ile başladı.

Çimentocular artık yurtdışına yönelmeli

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), sektöre yön vermek ve gelecek vizyonu çizmek amacıylaAnadolu Buluşmaları’nı tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde “Türkiye Ekonomisini İnşa Edenler” başlığı ile gerçekleştiriyor. Sektörün bölgesel dinamikleri ve ülke ekonomisine etkilerinin tartışıldığı buluşmaların ilki Erzurum ile gerçekleşti.

Türkiye'de genel ekonomik gidişat, çimento sektörü ve Erzurum bölgesi özelinde çözüm bekleyen sorunların tartışıldığı buluşmada TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka “Avrupa’da birinci, dünyada altıncı sıradayız. Çimento sektörü son 10 yılda önemli bir büyüme sağladı. 50 milyon tonluk kapasite 100 milyonluk kapasitelere ulaştı. Türk çimento sektörü ihracatta he zaman ilk üçte olan bir sektör” dedi.

Taşıma maliyetleri açısından bakıldığında ise çimentonun ihracata uygun bir ürün olmadığını belirten Dr. Tamer Saka, sözlerine şöyle devam etti:

“Son iki yıldır sektörümüz üst üste küçülme yaşadı. İç pazardaki daralma bizi ihracatta agresif olmaya itiyor. Miktar olarak ihracattan memnunuz ama katma değer açısından memnun değiliz. Türk çimento sektörü artık dışarıda yatırıma odaklanmalı. Çok fazla içeriye odaklanmış bir sektörüz. Globalleşme için uygun koşullar var. Devlet, sektörü bunun için desteklemeli. Globalleşme için hammaddenin bulunduğu yer neresi ise oraya gidilmeli. Sektörün birikimi yüksek. Bu işi her yerde en iyi şekilde yaparız. Çözüm odaklı değerlendirmelere ihtiyaç var. Herkese sorumluluk düşüyor. Çimento camiası olarak bir kent vizyonu üzerinde çalışıyoruz."

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Erçimsan ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, özelleştirmeden alınan Aşkale Çimento'nun bölgenin ekonomisine büyük katkı yaptığını anlattı. Yücelik, “Amacımız bölgenin kalkınmasına destek vermekti. Gece gündüz çalışan gayret eden bir sektörüz. Ülkemize döviz kazandırabilmek için maliyet fiyatına ihracat yapıyoruz" dedi.

Çimento sektörünün kayıtdışısı olmayan ve çevreci bir sektör olduğundan bahseden Yücelik, "Türkiye, birlik içinde sorunlarını çözebilir. Güven ortamı sağlanmalı. Enerji pahalı, sektör olarak maliyetine mal satıyoruz. Sektörel olarak bir planlamamız yok. Covid döneminde bile üretimimizi sürdürmeye çalıştık. Kapasitemizi sadece yurt içinde değil yurt dışında da kullanmalıyız. Dünyanın her tarafına yayılmalıyız" şeklinde konuştu.

TÇMB HAKKINDA

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB),1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 50’si entegre, 16’sı öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 kuruluşu temsil etmektedir. TÇMB, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş bir temsilcisidir. Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği’ne 1972 yılından beri üye olan TÇMB aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası işbirliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlenmiştir. Avrupa Çimento Birliği'nin (CEMBUREAU) üyesi olan TÇMB, Türk çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütmektedir.

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