Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya ÇDMB food istanbul
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği
Çitçiye destek
Çitçiye müthiş destek
G20 tarımı konuşuyor
G20 tarımı konuşuyor
Pakdemirli Japonya'da
Pakdemirli Japonya'da

Çimsa-Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği

- Çimsa, Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile 2019 yılında da engelleri kaldırmaya devam ediyor

Çimsa-Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği
banner17

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile bu yıl da engelleri kaldırmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çimsa, Türkiye ekonomisine ve sanayinin gelişimine sunduğu katkıların yanı sıra toplumsal faydayı ve sürdürülebilirliği iş modelinin ilk sırasına koymaya devam ediyor.

Çimsa, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 2015'ten beri sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesini bu yıl da gerçekleştirdi.

Engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmaları konusunda farkındalık yaratma ve her gün karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme hedefiyle projeyi başlatan Çimsa, 10 Mayıs Cuma günü Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen tören ile ihtiyaç sahibi engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

2019 ile birlikte ihtiyaç sahiplerine 5 yılda toplam 191 adet akülü tekerlekli sandalye teslim eden Çimsa, bireysel ve toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çimsa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5