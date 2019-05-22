Çin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi oldu

İZMİR (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin, bu yıl 88'inci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) partner ülkesi olduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki olan İZFAŞ'tan yapılan açıklamada, 6-15 Eylül 2019 tarihlerinde organize edilecek İEF için hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin en eski fuarı olarak bilinen İEF'in bu yıl partner ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olarak belirlendiği bildirildi. Fuar için bu ülkeden alım heyetlerinin geleceği, verimli iş bağlantıları ve görüşmelerin gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ticaretin yanında kültür, sanat ve eğlence etkinliklerinin de düzenleneceği fuarda Kültürpark 2 nolu holde Çin Halk Cumhuriyeti için özel bir alan ayrılacağı kaydedildi.

Fuarın geçen yılki partner ülkesinin Sırbistan olduğu hatırlatıldı.



