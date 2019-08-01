Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor
Kamu işçisine yeni zam teklifi: Yüzde 6+4
Zam teklifi: Yüzde 6+4

Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: "Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Çinli şirketlerin Avrupa ve Orta Doğu pazarına ulaşabileceği bir ülke. Çin'in ülkemizdeki yatırım miktarını yeterli bulmuyoruz ve şirketleri yatırım yapmaya davet ediyoruz"

Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
banner17

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Çinli şirketlerin Avrupa ve Orta Doğu pazarına ulaşabileceği bir ülke olduğunu belirterek, "Çin'in ülkemizdeki yatırım miktarını yeterli bulmuyoruz ve şirketleri yatırım yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ekonomik ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua'nın kendisini ziyaret ettiğini ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin ekonomik, ticari ve turizm boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

Çin'in Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında yer aldığına işaret eden Baran, "Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Çinli şirketlerin Avrupa ve Orta Doğu pazarına ulaşabileceği bir ülke. Çin'in ülkemizdeki yatırım miktarını yeterli bulmuyoruz ve Çinli şirketleri yatırım yapmaya davet ediyoruz. Çin ile dış ticaretimizde verdiğimiz açığı kapatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, geçen yıl 156 milyon Çinlinin turist olarak seyahat ettiğine ve bunlardan çok azının Türkiye'ye geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çin'den gelen turist sayısının artmasını istiyoruz. Almanya hava yollarının 10 ayrı destinasyona uçtuğu Çin'de, Türk Hava Yolları'na 3 noktaya izin verilmesi bizi üzüyor. Ankara'dan Çin'e doğrudan uçuş seferleri konulması konusunda da çalışma yapmak istiyoruz. Öte yandan iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yukarılara taşımak ve diyalogları artırmak için Çin ile Türkiye arasındaki vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerekiyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Liu YuhuaGürsel BaranATO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5