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Çin'den değil bizden alınca çorap ihracatımız patladı

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Karaca, "Artık Slovakya’nın çorabı bizden gidiyor. Bu ülkeye kasım ayında yaptığımız ihracat yüzde 85’den fazla artış kaydetti. Çünkü bu ülke artık Çin’den değil bizden çorap alıyor" dedi.

Çin'den değil bizden alınca çorap ihracatımız patladı

Dünyanın başına çorap ören, başarı hikayelerine imza atan çorap sektörü pandemi döneminde de çıkış yolları buldu ve yeni pazarlara açıldı. İhracatının yüzde 90’ınını Avrupa’ya yapan çorap sektörünün başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini söyleyen İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ultra Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Karaca paritedeki yükselmenin sektörün lehine olduğunu vurguladı.

Karaca, Ocak – Kasım döneminde parite farkı arındırıldığında yüzde 13.44 dolarlık bir kayıp olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Biz pariteye takılmıyoruz. Avrupa’nın çorabını tedarik etmeye devam ediyoruz. Örneğin son dönemde Slovakya’nın çorabı bizden gitti. Bu ülkeye kasım ayında yaptığımız ihracat yüzde 85’den fazla artış kaydetti. Çünkü bu ülke artık Çin’den değil bizden çorap alıyor. Danimarka ve İsveç gibi zengin ülkelerin çorap ihtiyacını da biz karşılıyoruz. Bu ülkelere ihracat yapan firmalarımızın fabrikaları tam kapasite çalışıyor. Sektörün kaliteyi uygun fiyata sattığını Avrupa ülkeleri artık anladı. Daha doğrusu sektör bunu anlatmayı başardı. Pandemi sürecini boş geçirmedik” diye konuştu.

Karaca pandemi döneminde fabrikaların  minimum 45 gün kapalı kaldığını hatırlatarak, “Bunu rağmen pazarlarımızı kaybetmedik. Hatta yeni pazarlara açıldık ve açılmaya devam edeceğiz. Türkiye dünyanın başına çorap örmeye devam edecek” dedi.

OCAK –  KASIM 2020  EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

OCAK – K A S I M  2019(USD)     OCAK – K A S I M  2020 (USD)     DEĞİŞİM %

1-) ALMANYA               198.212.529 . - USD.                 196.595.205 .-USD.                ( - ) % 0.815

2-) İNGİLTERE               228.579.121 .-  USD.                 192.160.531 .-USD.                ( - ) % 15.93

 3-) FRANSA                  107.711.452 .- USD.                   100.711.540 .-USD.                ( - ) % 6.49

4-) HOLLANDA                65.550.054 .- USD.                   61.256.370 .-USD.                  ( - ) % 6.55

5-) İSPANYA                   47.504.234 .- USD.                  48.527.981 .-USD.                ( + ) 2.16

6-) İSVEÇ                         31.161.262. - USD.                   35.550.443 .- USD.              ( + ) % 15 

7-) İTALYA                       29.707.518 .- USD.                   29.475.715 .-USD.               ( - ) % 0.78

8-) BELÇİKA                    26.529.511 .- USD.                   25.004.738 .-USD.                ( - ) % 5.74

9-) SLOVAKYA              14.697.467 .- USD.                   19.290.532 .-USD.                 ( + ) % 31.25

10-) ABD                       20.147.160 .- USD.                    17.999.873 .-USD.                 ( - ) % 10.6

  KASIM  2020 EN FAZLA  ÇORAP İHRACATI YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

                                     E Y L Ü L 2019 ( USD )               E Y L Ü L  2020 ( USD )     DEĞİŞİM ( % )

1-) İNGİLTERE              25.795.499 .-USD.                           27.785.636 .-USD.        (+) %  7.72

2-) ALMANYA               18.071.625 .-USD.                           19.320.265 .-USD        ( + ) % 6.90

3-) FRANSA                   11.351.105 .-USD.                            8.097.952 .-USD.        ( - ) % 28.6

4-) HOLLANDA               7.580.396 .-USD.                             6.013.871 .-USD.        ( - ) % 10.26  

5-) İSPANYA                   6.445.581 .-USD.                              5.810.510. -USD.        ( - ) %  9.81

6-) İSVEÇ                         3.434.645 .-USD.                               4.015.100 .-USD.       ( + ) % 16.90

 7-) SLOVAKYA               1.519.116 .-USD.                               2.817.792.-USD.        ( + ) % 85.49

 8-) BELÇİKA                     2.273.516 .-USD.                               2.355.637.-USD.         ( + )  % 3.61 

 9-) DANİMARKA            1.355.635 .-USD.                               2.183.202 .-USD.        ( + ) % 61.04

 10 -) POLONYA                1.564.582 .- USD                                2.091.429 .- USD         ( + ) % 33.7

NOT : Kasım 2020’de ABD’ye olan ihracatımız yüzde 32.6 düştü. Bu yüzden ABD fazla ihracat yaptığımız ilk 10 ülke arasına giremedi. Yine boykot koyan Suudi Arabistan’a olan ihracatımızda yüzde 88.7 oranında düşüş gösterdi.

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