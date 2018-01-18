Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6,9 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, geçen yıl ülke ekonomisinin 2015'ten beri en hızlı büyüme performansını göstererek yüzde 6,9 büyüdüğünü açıkladı.

Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6,9 büyüdü

ANKARA (AA) - Çin ekonomisinin 2017 yılına ilişkin büyümesi yüzde 6,9 olarak gerçekleşti.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, geçen yıl ülke ekonomisinin 2015'ten beri en hızlı büyüme performansını göstererek yüzde 6,9 büyüdüğünü açıkladı.
Çin ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 6,8 büyüdü.
Çin hükümeti, 2018 ekonomik büyüme hedefini ise yüzde 6,5 civarında açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret fazlası nedeniyle Çin'e yönelik alacağı olası önlemler bu yıla ilişkin ülke ekonomisi için en büyük risk olarak gösteriliyor.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkonomiçinBüyüme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5