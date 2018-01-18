Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6,9 büyüdü

ANKARA (AA) - Çin ekonomisinin 2017 yılına ilişkin büyümesi yüzde 6,9 olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, geçen yıl ülke ekonomisinin 2015'ten beri en hızlı büyüme performansını göstererek yüzde 6,9 büyüdüğünü açıkladı.

Çin ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 6,8 büyüdü.

Çin hükümeti, 2018 ekonomik büyüme hedefini ise yüzde 6,5 civarında açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret fazlası nedeniyle Çin'e yönelik alacağı olası önlemler bu yıla ilişkin ülke ekonomisi için en büyük risk olarak gösteriliyor.



