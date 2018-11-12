Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Kara vergi Akbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

Çin Fuarı'nda 620 milyon dolarlık iş birliği anlaşması imzalandı

- İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister: - "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiğimiz 'Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda imzalanan iş birliği anlaşmalarının toplamı 620 milyon dolara, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuana ulaştı"

Çin Fuarı'nda 620 milyon dolarlık iş birliği anlaşması imzalandı
banner17

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiğimiz 'Çin Uluslararası İthalat Fuarında Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) temsilen imzalanan ve imzaladığımız iş birliği anlaşmalarının toplamı 620 milyon dolara, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuana ulaştı." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İKMİB tarafından "Türkiye Milli Katılım Organizasyonu" gerçekleştirilen, Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Türkiye'den 38 global firma katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Başkanı Adil Pelister, fuarın Türkiye açısından verimli olduğunu belirterek, "İKMİB olarak Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiğimiz 'Çin Uluslararası İthalat Fuarında Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni (TİM) temsilen imzalanan ve imzaladığımız iş birliği anlaşmalarının toplamı 620 milyon dolara, Çin'in para birimiyle 4,3 milyar yuana ulaştı." bilgisini verdi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, fuarın üçüncü gününde, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 6 bin adet süpermarketi ile faaliyet gösteren bir grup ile Türkiye'nin gıda ihracatına yönelik, ilk etap için 50 milyon yuanlık anlaşma imzalandı.

Türkiye'nin 6 ayrı holde 725 metrekare alanda temsil edildiği fuarda 172 ülkeden yaklaşık 3 bin 600 katılımcı yer aldı. 136 metrekarelik Türkiye standında, fuar süresince, zeytinyağı, lokum, Türk kahvesi, fındık tadım etkinliği gerçekleştirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çin Uluslararası İthalat FuarıİKMİBİstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1