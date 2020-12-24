Çin yüzde 7.9 büyüyecek

Dünya Bankası: Çin, 2021’de yüzde 7.9 büyüyecek tespiti yaptı... Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Dünya Bankası tarafından yayımlanan son raporda, Çin’in ekonomik faaliyetlerinin beklenenden daha hızlı normalleştiği kaydedildi. Raporda, toparlanmanın Çin’de hayata geçirilen etkili salgın kontrol stratejisine, güçlü politika desteğine ve dayanaklı ihracata bağlı olduğu vurgulandı.

Raporda, Çin’in gayri safi yurtiçi hasılasının bu yıl yüzde 2 büyüyeceği ve 2021’de bu büyümenin yüzde 7,9’a çıkacağı belirtildi. Covid-19 salgını durumunda yaşanan değişkenliklerden dolayı Çin’in hâlâ dış dünyadan gelen belirsizliklerle karşı karşıya bulunduğuna işaret edilen raporda, bu nedenle Çin’in ekonomik toparlanmasının henüz çok sağlamlaşmadığının altı çizildi.

Raporda, Çin’in mali odağını geleneksel altyapı yatırımlarından daha fazla sosyal harcama ile daha çevreci ve daha kapsayıcı bir büyüme için yeşil yatırımlara kaydırması önerisine yer verildi.