Çin’den ABD’ye, İsveç’ten Kamerun’a herkes bu fuarda

Growtech Eurasia 17.Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı, 29 Kasım-02 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da ziyarete açıldı. Growtech Eurasia’nın daha ilk günden gerek uluslararası gerekse ulusal ziyaretçilerin akınına uğradığını söyleyen Growtech Marka Direktörü Engin Er, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve dünya genelindeki ekonomik iniş çıkışlara rağmen Growtech Eurasia olarak her yıl hem katılımcı hem de ziyaretçi sayımızı üzerine koyarak arttırıyoruz. Bu yıl 4 kıtadan katılımcılarımız var. İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, Çin, Tayvan ve Kore gibi ülkeler çok büyük metrekarelerle fuarımızda yer alıyorlar. T.C. Ekonomi Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’mizin organizasyonu ile Alım Heyeti Programı’na evsahipliği yaptık. Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Kosova, Sudan, Tacikistan, Ürdün gibi ülkelerden 27 firma heyeti, Growtech Eurasia’da katılımcılarımızla fuar alanında birebir görüşmeler yaptı” dedi.



Growtech Eurasia Antalya’ya Bereket Getiriyor…

Growtech Eurasia’nın her yıl hem tarım sektörüne hem de kente bereket getirdiğini belirten Engin Er, “Bu yıl 4 kıtadan 30 ülkeden 800 katılımcı firmamız var. Ayrıca her yıl kendi ziyaretçi rekorumuzu kırmak gibi bir geleneğimiz oluştu. 2017 yılı hedefimiz 85 ülkeden 85 bin ziyaretçiye ulaşmak. Dünya genelinde uluslararası olarak tanınan 193 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin yarısından fazla ülkeden firmalar ve ziyaretçiler Growtech Eurasia için Antalya’dalar. Tarım sektörümüz 2018 hatta 2019 yılı için yeni işbirlikleri anlaşmalarını Growtech Eurasia’da gerçekleştiriyor, yeni ürünlerinin lansmanlarını yine fuarımızda yapıyor, en son teknoloji kullanılarak geliştirilmiş ürünleri ilk kez burada deneyimliyorlar. Turizm açısından bakarsak havayolu şirketleri ek seferler koydu, şehir içinde ve Antalya Expo Center’a yakın tüm oteller, lokantalar dolu, taksiler çalışıyor. Growtech Eurasia Antalya’ya bereket getiriyor” dedi.



GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri, 30 Kasım’da Törenle Sahiplerine Verilecek…

2017 yılında Growtech Eurasia kapsamında 10’ncu kez verilecek Ödüller, bu yıl Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ATSO’nun destekleri ile GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri, adını aldı. ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Tohum, Fide’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Tarımsal Makine ve Teknolojileri’ ve ‘Tarımsal Bilişim’ kategorilerinde başvuruların kabul edildiği projeler arasından dereceye girenler 30 Kasım Perşembe günü saat 10:30’de Anfaş Salonu’nda ATSO Başkanı Davut Çetin’in de hazır bulunacağı Ödül Töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Ödül alan projeler, HALL 4’te bulunan ATSO standında sergilenecek.



Growtech Eurasia Tarım Sohbetleri’nde Tohum ve Tarım Teknolojileri Konuşulacak….

Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı, bu yıl ilk kez sektörün önemli isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı Growtech Eurasia Tarım Sohbetleri düzenliyor. 30 Kasım 14:00-16:00 saatleri arasında Anfaş Salonu’nda 'Tohumculuk Sektöründe Yeni Yaklaşımlar'' ve “Tarım Teknolojilerinin Bugünü ve Geleceği” başlıklı Growtech Tarım Sohbetleri’ne Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, Fidan Üreticileri Birliği (FÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Tanrıver, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aytekin, Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, Fide Üreticileri Birliği (FİDEBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Tevs, Doktar Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Tanzer Bilgen, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Topakçı gibi sektörden önemli isimlerin konuşmacı olarak katılacak.

UBM Hakkında

UBM, 20’den fazla ülkede 3.750’nin üzerinde çalışanı ile yılda ortalama 400 fuar düzenleyen dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden biridir. UBM bünyesinde yer alan UBM EMEA İstanbul, Avrasya ve Türkiye pazarlarının uluslararası fuarlarını 30 yıldan uzun bir süreye dayanan bilgi birikimi ve UBM’in global tecrübesiyle düzenlemektedir. UBM EMEA İstanbul’un pazara liderlik eden fuarlar şunlardır: Alleather İstanbul Deri Fuarı, CBME Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, CPhI Middle East & Africa İlaç Bileşenleri Fuarı, Expomaritt Denizcilik Sektörü̈ Fuarı, Fi İstanbul Gıda Bileşenleri Fuarı, Growtech Eurasia Sera Tarım Teknolojileri Fuarı, ISSA Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Fuarı, Intertraffic İstanbul Trafik Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Kids Fashion Bebek ve Çocuk Moda Fuarı, IstanbulLight Aydınlatma Fuarı, Tissue World İstanbul Temizlik Kâğıdı Endüstrisi Fuarı.