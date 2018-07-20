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"Çin'e 500 milyar dolarlık gümrük vergisi getirebilirim"

- ABD Başkanı Donald Trump: - "(Çin'e gümrük vergilerinde) 500 milyar dolara gitmeye hazırım. Bunu siyaset için yapmıyorum. Bunu ülkemiz için doğru olduğu için yapıyorum. Uzun zamandır Çin tarafından kazıklanıyoruz"

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e 500 milyar dolar değerinde gümrük vergisi getirebileceğini söyledi.

Trump, ABD'nin CNBC kanalına verdiği özel mülakatta, ABD ile Çin arasında giderek gerginleşen ticaret ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"(Çin'e gümrük vergilerinde) 500 milyar dolara gitmeye hazırım," ifadesini kullanan Trump, "Bunu siyaset için yapmıyorum. Bunu ülkemiz için doğru olduğu için yapıyorum. Uzun zamandır Çin tarafından kazıklanıyoruz." yorumunu yaptı.

Trump, ABD'nin ticaret ve para politikası gibi farklı alanlarda iyi niyetinin suistimal edildiğini belirterek, Çin'e karşı getirdiği gümrük vergilerinin kötü niyetle gerçekleşmediğini kaydetti.

Çin hakkında "Onların korkmasını istemiyorum. Onların durumunun iyi olmasını istiyorum." ifadelerini kullanan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i beğendiğini, ancak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bugüne kadar adil olmadığını aktardı.

Trump, ayrıca, ismini açıklamadığı bazı Çinli yetkililerin kendisine, daha önceki Amerikan hükümetlerinin ABD-Çin arasındaki ticari ilişkiler hakkında şikayet etmediğini ve kendisinin yaptıklarından hoşnut olmadıklarını söylediklerini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen sene ABD'nin Çin'den ithalatı 505 milyar doları bulurken, Çin'in ABD'den ithalatı ise 130 milyar dolar oldu. Böylece, Çin geçen sene, 375 milyar dolarla ABD’nin en fazla ticaret açığı verdiği ülke özelliğini taşıdı.

Washington yönetimi, 10 gün önce, Trump'ın Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlamıştı.

Bundan 5 gün önce ise, ABD, Çin'in adil olmayan faaliyetlerine cevaben yaklaşık 34 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 tarife uygulamaya başladığını duyurmuştu.

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