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"Çin'e bulgurumuzu da satacağız"

- Tarım Kredi, Türk çiftçisinin ürünlerini 5-10 Kasım'da Şanghay'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda tanıtacak - Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Çin'de Türk gastronomi kültürünü oluşturmak istiyoruz. Çinlilere, Türk pirinciyle yapılmış tereyağlı pilavı yedireceğiz. Türk pirincinin önü açılacak. Çin'e bulgurumuzu da satacağız. İşlenmiş etler ve pastırmamız için de potansiyel var"

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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Türk çiftçisinin ürettiği ürünlerin Çin'de daha kurumsal olarak pazarlanmasını sağlayacaklarını belirterek "Çin'de Türk gastronomi kültürünü oluşturmak istiyoruz. Çinlilere, Türk pirinciyle yapılmış tereyağlı pilavı yedireceğiz. Türk pirincinin önü açılacak. Çin'e bulgurumuzu da satacağız. İşlenmiş etler ve pastırmamız için de potansiyel var." dedi.

Tarım Kredi, Türk çiftçisinin ürettiği ürünleri 5-10 Kasım'da Şanghay'da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda tanıtacak.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Poyraz, Tarım Kredi bünyesinde bin 625 kooperatif bulunduğunu belirterek bu kooperatifler bünyesindeki çiftçilerin ürettiği ürünleri, Çin'de tanıtmak istediklerini söyledi.

Çin'deki ithalat fuarında, alım heyetleri, Çin'in zincir marketleri ve devlet alım firmalarıyla görüşmeler yapacaklarına işaret eden Poyraz, Çin'deki Müslüman nüfusun helal gıda talebi olduğunu ve bu pazarda ciddi potansiyel bulunduğunu bildirdi.

Poyraz, Çin'de helal gıda pazarında gelecek gördüklerini ifade ederek "Kiraz ve nar gibi yaş meyve ve sebzeler ile zeytinyağı gibi niş ürünlerde imkanlar var. Erik, incir, kuru üzüm gibi ürünlerde de potansiyel bulunuyor. Bu tür niş ürünlere talep artıyor. Pazar oluştuğu zaman yaş ürünler de gidecek. Çin artık kaliteli beslenmek istiyor. Tarım Kredi de burada Türk çiftçisinin lokomotifi olacak. Biz giderek burada öncü olarak yer alacağız, ürünlerimizi tanıtacağız. Türk çiftçisinin ürünlerinin pazarlanması asıl gayemiz." diye konuştu.

- Türk çiftçisinin ürünü kurumsal olarak pazarlanacak

Çin'de Türk gastronomi kültürünü oluşturmak istediklerini belirten Poyraz, şöyle devam etti:

"Onlar pirinci haşlayarak yiyor ancak Türk pirinciyle yapılmış tereyağlı pilavı da yedireceğiz. Böylece Türk pirincinin de önü açılacak. Bulgurumuz, Avrupa ve Amerika'da diyetlerde öneriliyor. Çin'e bulgurumuzu da satacağız. Bulgur da niş bir ürün. Orada gelecek olduğunu düşünüyoruz. İşlenmiş etler ve pastırmamız için de potansiyel var."

Tarım Kredi kooperatifleri aracılığıyla Türk çiftçisinin ürününü paketleyip satışını yaptıklarına işaret eden Poyraz, yurt dışında da yeni pazarlar bularak bu ürünleri oralarda da satmayı hedeflediklerini anlattı. Poyraz, Tarım Kredi aracığıyla bu ürünlerin daha kurumsal olarak pazarlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Poyraz, Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla İpekyolu ticaretinin yeniden canlandırılacağına dikkati çekerek "Pekin'den kalkacak tren, Avrupa'ya gidecek. Bu trenlerin dönüşte boş gitmemesi lazım. Biz de bu trenlerin Çin'e ürün götürmek için doldurulmasına çalışacağız. Yeter ki Türkiye'de üretilen bir ürün Çin'e satılsın." ifadesini kullandı.

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Çin Uluslararası İthalat FuarıFahrettin PoyrazTarım Kredi
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