Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Çine HES için 3 teklif

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'da bulunan Çine Hidrelektrik Santrali (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye 3 teklif geldiği bildirildi. ÖİB'den...

Çine HES için 3 teklif

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'da bulunan Çine Hidrelektrik Santrali (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye 3 teklif geldiği bildirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Üretim AŞ'ye ait 46,26 megavat kurulu güce sahip Çine HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak için 24 Ağustos Perşembe günü mesai bitimine kadar teklif verildiği duyuruldu.

Çine HES ve taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla açılan ihaleye teklif veren firmalar şunlar:

1. Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret AŞ

2. İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

3. Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çine Hidroelektrik SantraliHesözelleştirmeTeklif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5