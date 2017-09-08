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Çine HES özelleştirme ihalesi

- Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çine hidroelektrik santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilme ihalesinde en yüksek teklifi 86 milyon lira ile Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti. verdi

Çine HES özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çine hidroelektrik santrali (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilme ihalesinde, en yüksek teklifi 86 milyon lira ile Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti. verdi.

Aydın'da bulunan 44,65 megavat kurulu güce sahip Çine HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine 3 firma teklif verdi.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 41 milyon liralık en yüksek teklifin ardından elemeli tura geçildi.

Elemeli turda, en düşük teklif sahibi İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ihale dışı kaldı. Bu tur sonrasında açık artırmaya geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 81 milyon lira, artırım aralığı ise 50 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın 16. turunda Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret AŞ ihaleden çekildi.

Böylece, Çine HES özelleştirilme ihalesinde en yüksek teklif sahibi 86 milyon lirayla Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti. oldu.

Çine HES, Çine Çay'ını kullanarak sulama, elektrik üretmek ve taşkınları önlemek amacıyla 2010'da su tutmaya, 2014 yılında ise enerji üretmeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çine HESElektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)özelleştirme Ihalesi
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