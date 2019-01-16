Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Çine HES'in satışına onay

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki Çine hidroelektrik santraliyle (HES) bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışına onay verildi.ÖİB'in konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü...

Çine HES'in satışına onay
banner17

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki Çine hidroelektrik santraliyle (HES) bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışına onay verildi.

ÖİB'in konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aydın'da bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait 46 megavat kapasiteli Çine hidroelektrik santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde 120 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Özelleştirme programına 2017'de alınan ve geçen yıl nisan ayında ihalesi gerçekleştirilen santral için 5 şirket teklif vermişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çine HES özelleştirmeÖzelleştirme İdaresi BaşkanlığıÖzelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)Resmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1