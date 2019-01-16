Çine HES'in satışına onay

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki Çine hidroelektrik santraliyle (HES) bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışına onay verildi.

ÖİB'in konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Aydın'da bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait 46 megavat kapasiteli Çine hidroelektrik santrali ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde 120 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Özelleştirme programına 2017'de alınan ve geçen yıl nisan ayında ihalesi gerçekleştirilen santral için 5 şirket teklif vermişti.