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Çine Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Aydın'daki Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirmesi ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerinin 8 Eylül Cuma günü yapılacağı bildirildi.Özelleştirme...

Çine Hidroelektrik Santrali özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Aydın'daki Çine Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirmesi ihalesinde nihai pazarlık görüşmelerinin 8 Eylül Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, Çine HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine başvuran tüm katılımcıların ön yeterlilik kriterlerini karşıladığı ve ihalenin 8 Eylül Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu ihaleye, Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret AŞ, Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti. ve İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ teklif vermişti.

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Başbakanlık Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıÇine Hidroelektrik Santraliözelleştirme Ihalesi
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