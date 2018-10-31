Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya 2019 Halil Tokel 2019 Yılı Bütçesi Kanun Teklifi
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor

"Çin'e ihracatımızı artırmanın tam zamanı"

- İZTO Başkanı Mahmut Özgener: - "Çin'in son dönemde sadece ihracata değil, ithalata da yöneleceğini dile getirmesi dikkatimizi çekiyor. ABD ile yaşamakta olduğu gerginlik de bizim için bir fırsat olabilir. Şu an Çin'e ihracatımızı artırmanın tam zamanı"

banner17

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, ABD ile Çin arasında yaşanan gerginliğinin Türkiye'nin Çin'e yapacağı ihracatla fırsata çevrilebileceğini söyledi.

İZTO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Özgener, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için daha rekabetçi ve yenilikçi düşünülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Çin'e yönelik ithalat vergilerini 2019 yılında daha da yükselteceğini duyurduğunu anımsatan Özgener, bu durumun aylardır süren ticaret savaşının tuzu biberi olduğunu aktardı.

"Çin'in son dönemde sadece ihracata değil, ithalata da yöneleceğini dile getirmesi dikkatimizi çekiyor." diyen Özgener, "ABD ile yaşamakta olduğu gerginlik de bizim için bir fırsat olabilir. Şu an Çin'e ihracatımızı artırmanın tam zamanı. Bildiğiniz gibi biz bu öngörüleri ve Çin'in potansiyelini düşünerek pek çok projeyi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının 29 Mart 2019'da netleşeceğini aktaran Özgener, Türkiye'nin, Gümrük Birliği çerçevesinde İngiltere ile olan gümrük ve ticaret imtiyazlarını kaybetmemesi için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Özgener, konuyu İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Brexit sonrasında Türkiye ile ticaretin ne ölçüde etkileneceğini sordum. Kısa süreli bir sıkıntı yaşanabileceğini ancak karşılıklı atılacak adımlarla bu durumun Türkiye lehine dönebileceğini belirtti. Sürecin resmiyet kazanmasından önce Ticaret Bakanlığımızın da hassasiyetle üzerinde durduğu gibi İkili Ticaret Anlaşması'nı en kısa sürede tamamlamak gerekiyor. Çok önemli bir ticaret partnerimiz olan İngiltere, 2017 yılı itibarıyla 9,6 milyar dolar ihracat ve 3 milyar dolarlık ticaret fazlası ile en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ve 10 milyar dolar ile Türkiye'deki dördüncü büyük yatırımcı."

- Enflasyonla mücadele

Mahmut Özgener, ihracata ilişkin iyi haberler alınan bir dönemde olunduğunu dile getirerek, 2018'de hedeflenen 170 milyar dolarlık ihracat rakamının katma değerli üretimle çok daha yukarı çıkabileceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin beklentileri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Özgener, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası çerçevesinde, geçen hafta oldukça başarılı bir çalışmanın altına imza attık. Sayın Vahdet Sarıkaya'nın başkanlığını yürüttüğü Ege PERDER ile ortak gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyasını Odamızın web portalı ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduk, meslek komitelerimizin gündemine aldık."

Özgener, Ticaret Bakanlığının ihracatçıları bilgilendirmek amacıyla İZTO'da "İhracat Destek Ofisi" kuracağını da sözlerine ekledi.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Izmirİzmir Ticaret OdasıİZTOMahmut ÖzgenerMeclis Toplantısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1