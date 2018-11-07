"Çin'in ithalatından pay almaya hazırız"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin Konseyi tarafından toplam ciroları bir trilyon doları bulan Çinli şirket temsilcilerinin katılımıyla Çin-Türkiye CEO Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

DEİK'in açıklamasına göre, Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında Şanhay'da gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Çinli iş insanları ile bir araya geldi.

Yuvarlak masa toplantısına Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar, Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı ve 35 Çinli şirketin 54 temsilcisi katıldı.

Toplantıda Çinli yatırımcılara hitap eden Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin Uluslararası İthalat Fuarı" açılışında Çin'in gelecek 5 yılda 8 trilyon dolarlık ithalat yapacağını bir kez daha vurguladığını ve Türk şirketlerinin de bu potansiyeli değerlendirmek için hazır olduğunu bildirdi.

Batur, iki ülke arasında dengesiz ticaret hacminin daha dengeli bir hale gelmesini hedeflediklerini kaydederek asıl amacın 2017'de 124 milyar dolar yatırım yapan Çin'den Türkiye’ye daha fazla yatırım çekmek olduğunu aktardı.

Çin Devlet Başkanı Cinping'in fuar açılışında Çinli şirketleri Kuşak ve Yol Girişimi üzerindeki ülkelere yatırım yapmaya davet ettiğini anımsatan Batur, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Çinli şirketlerin projelerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

AB ile Gümrük Birliği anlaşması olan Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi üzerindeki konumu ile Çin şirketleri için en uygun yatırım ortamını sunduğunu belirten Batur, bugüne kadar Türkiye'ye 920 milyon dolar yatırım yapan Çin'in toplam dış yatırımından yüzde 10'dan fazla pay almayı hedeflediklerinin altını çizdi.





- Çin-Türkiye ilişkilerinde altın yıl 2018





Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm yılı ilan edilmesi ve artan karşılıklı ziyaretlerle 1971 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin altın yılı olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son 3 yılda 5 defa görüşmesine ilaveten 2018 yılında Türkiye'den 11 bakanın Çin'i, 3 Çinli bakan ve 3 bakan yardımcısının Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Önen, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yıl sonuna kadar Çin'i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Ahmet Sami Yavuz, Türkiye'deki yatırım ortamı ve fırsatları hakkında Çince bir sunum yaptı.





- "Fuarı çok önemsiyoruz"





Toplantı sonrası değerlendirme yapan DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, 1. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın önemine işaret ederek, "Bu fuarı uzun süredir heyecanla bekliyoruz. Fuara, 130 ülkeden 3 binden fazla firmanın katılımı var. 12 ülke stratejik önemli ülke seçilmiş durumda; Endonezya, Vietnam, Pakistan, Güney Afrika, Mısır, Rusya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Kanada, Brezilya ve Meksika. Dünyanın en büyük 500 firmasının 200'ünün de standı var." ifadelerini kullandı.

Fuarda hizmet, otomotiv, yüksek teknoloji, elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya, oyun teknolojileri, medikal, gıda gibi sektörlerin var olduğunu belirten Kolbaşı, düzenlenen fuarın, sadece dev Çin pazarı değil, bütün Asya Pasifik pazarına açılma yolunda dev bir kapı olduğunu, Çin'in 33 eyaletinin fuara heyet göndereceğini ve alım gerçekleştireceğini kaydetti.

DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ise fuarı Türkiye'nin Çin ile arasındaki dış ticaret açığını dengelemek adına çok büyük bir fırsat olarak gördüklerini ve önemsediklerini belirterek, "Çin ve Türkiye tarihte iki eski komşu, farklılıklarındaki benzerliklerle beslenen iki ülkenin vatandaşları olarak bu fuarı, ilişkimizi bir küresel ortaklığa dönüştürmek için fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.