Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ve Türkiye’ye olası etkileri paneli gerçekleşti

Hesap Uzmanları Vakfı’nın her sene düzenlediği panel, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren, Türkiye Çin Konseyi Başkanı Talip Murat Kolbaşı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başladı.



Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Seriye Sezen moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Panelistler The Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü, ICBC Bank Türkiye Genel Müdürü Gao Xiangyang, Büyükelçi Koray Targay ve Pekin Üniversitesi akademisyeni Umut Ergunsü, “Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi” ve “Çin Hükümeti’nin 2049 - Dünyanın En Büyük Ekonomisi olma hedefi” doğrultusunda izleyeceği ekonomik politikaların Türkiye ve Global ekonomi üzerindeki olası etkileri, fırsatları ve riskleri ele alındı.



Panelde, 2016 yılında, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesinde bulunan ülkelerle toplam ticaret hacminin 948 milyar dolara ulaştığını söyleyen ICBC Turkey Genel Müdürü Gao Xiangyang; projenin hizmet ithalatı ve ihracatının 122 milyar $ seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Xiangyang; 2016 yılında proje ile birlikte Çin’in bu ülkelere yurt dışındaki toplam yatırımının yüzde 8,5'ini oluşturan toplam 14,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade etti.



Xiangyang konuşmasına şöyle devam etti:



“Türkiye, Orta Doğu’ya, Orta Asya’ya ve Kuzey Afrika'ya açılan bir kapı olarak hizmet vermektedir. Bu, Türkiye'yi kara, deniz ve hava taşımacılığı için çok önemli bir merkezde konumlandırmaktadır. Şimdiye kadar, Türkiye ve Çin, demiryolu altyapısının geliştirilmesi, limanların kullanımı ve otoyol bağlantılarının oluşturulması ile ilgili girişimlerde birkaç anlaşma imzaladı.



Türkiye bu girişimin en önemli ülkelerinden biri haline gelmiştir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü ve üçüncü İstanbul Havalimanı gibi cazip mega projeler, Türkiye'nin bu projede kilit rol oynayacağının ispatıdır. Edirne-Kars hızlıtren hattı en önemli adımlardan biridir” dedi.



ICBC’nin Türkiye'de olmaktan gurur duyduğunu ve ICBC Turkey'in kuruluşunun, Çin ve Türkiye arasındaki mali iş birliğinin mükemmel bir örneği olduğunu söyleyen Gao Xiangyang“ICBC Turkey olarak, yerel müşterilerimizi ve projelerini desteklemek, komşu ülkelerle iş ilişkilerini güçlendirmek için stratejimizi oluşturduk. Asya ve Avrupa’da olduğu gibi Akdeniz ve Karadeniz arasında bir köprü görevi görmeyi, geniş ürün yelpazemizle tüm bölgeye hizmet etmeyi ve “Bir Kuşak Bir Yol ve Orta Koridor Projesi” kapsamında pazarlama faaliyetlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.



İki ülke arasında iyi kurulmuş olan bağları daha da geliştirmek için, 2018 Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısının artırılması amacıyla Çin'de “Türkiye Turizm Yılı” ilan edildiğini söyleyen Gao Xiangyang “Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2018, ilk defa 5-10 Kasım tarihleri arasında Şanghay'da yapılacağını” duyurdu.



Gao Xiangyang konuşmasını bitirirken “Hem Çin hem de Türkiye için büyük önem taşıyan uzun vadeli projelerin sürdürülebilirliği için etkili bir stratejik iş birliği geliştirebileceğine inanıyorum. Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Türk ve Çin ekonomilerine önemli ölçüde katkıda bulunacak ve her iki ülke için daha fazla refah yaratacaktır” dedi.