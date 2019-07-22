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Çinli ve Japon şirketler Rus LNG projesine katıldı

- Çinli ve Japon enerji şirketleri, Novatek'in yürüttüğü Arktik LNG 2 projesinde pay sahibi oldu

Çinli ve Japon şirketler Rus LNG projesine katıldı
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MOSKOVA (AA) – Rusya’nın bağımsız en büyük doğal gaz şirketi Novatek, Arktik LNG 2 projesinde Çinli ve Japon şirketlere hisse satışının tamamlandığını duyurdu.

Novatek’ten yapılan yazılı açıklamada, Arktik LNG 2 projesinde Çinli CNPC ve Japon Mitsui şirketlerinden oluşan konsorsiyumuna ve Japon JOGMEC şirketine hisse satışlarının tamamlandığı belirtildi.

Son yapılan hisse satışıyla Arktik LNG 2 projesinde katılımcı yapısının şekillendiğine işaret edilen açıklamada, proje kapsamında hedeflenen katılımcı seviyesine ulaşılmasıyla son yatırım kararının alınmasının ve Novatek’in yeni projelerinde nakit akışının sağlanacağı kaydedildi.

Hisse satışlarının ardından Arktik LNG 2 projesinde JOGMEC yüzde 10, CNPC-Mitsui konsorsiyumu yüzde 10 ve CNPC’nin alt şirketi CNODC şirketinin yüzde 10’luk paya sahip olacak.

Fransız TOTAL şirketinin de projede halihazırda yüzde 10’luk payı bulunuyor. Novatek'in payı ise yüzde 60.

Arktik LNG 2, Yamal LNG’nin ardından Novatek şirketinin ikinci sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim projesi olma özelliğini taşıyor. Yıllık 19,8 milyon LNG üretilmesi planlanan projenin 2023’te devreye alınması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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