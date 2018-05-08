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Çinli yatırımcılar Giresun'u ziyaret etti

- Çinli şirketin Üst Yöneticisi Fei: - "İlerleyen süreçte ülkenizde tarımsal ve ticari alanlara yatırımlar yapmayı planlıyoruz"

Çinli yatırımcılar Giresun'u ziyaret etti

GİRESUN (AA) - Çinli Shandong Huaxing Taifeng İthalat ve İhracat Limited Şirketinin Üst Yöneticisi Fei Lihua ve beraberindeki heyet, Giresun Valiliğini ve Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini (FİSKOBİRLİK) ziyaret etti.
"Kuşak ve Yol" projesi çerçevesinde Fei ve beraberindekiler, FİSKOBİRLİK'in davetlisi olarak Giresun'a geldi.
FİSKOBİRLİK'in Entegre Fındık İşleme Tesislerinde incelemelerde bulunan Fei ve beraberindekiler, daha sonra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nı ziyaret etti.
Vali Sarıfakıoğulları, Çinli konukları Giresun'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çinli yatırımcıları fındığın başkenti ve kalbi olan Giresun'a yatırım yapmaya davet etti.
Fei de şirketlerinin Çin'in en büyük 100 şirketinden biri olduğunu söyledi.
Şirketlerinin ithalat ve ihracat, yurt içi ticaret ve lojistik işlerini bütün olarak içeren kapsamlı bir ticaret şirketi olduğunu belirten Fei, şöyle konuştu:
"Başlıca ürünlerimiz arasında tahıl ve tarım ürünleri, maden ürünleri ve işlenmiş ürünler, kimyasal enerji ürünleri, yapı malzemeleri ve mekanik ürünler bulunmaktadır. Şirketimiz, şirketler grubuna güvenerek sektörde kendini sağlama alıp aktif olarak genişlemeyi, iş alanlarının genişlemesini sağlayıp, kendi rekabet gücünü artırıp, iç ve dış ticareti bir bütünde toplayarak çok çeşitli ticaret yöntemlerini kullanabilen kapsamlı bir ticaret platformu haline gelmeyi umut ediyor."
Fei, Türkiye'den ithal etmeyi düşündükleri ürünler arasında fındık, ayçiçeği yağı ve krom cevheri bulunduğuna işaret ederek "Günümüzde 'Kuşak ve Yol' projesi çatısı altında, Çin ve Türkiye arasındaki ticaret iş birliği giderek daha da gelişmekte olup şirketimiz de ilgili projeleri gözden geçirmektedir. İlerleyen süreçte ülkenizde tarımsal ve ticari alanlara yatırımlar yapmayı planlıyoruz." dedi.
Fei Lihua, ticari projeleri müzakere etmek üzere 6-13 Haziran'da Türkiye'yi tekrar ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

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