Çinliler fındık için Karadeniz'de

Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen gıda ve tarım şirketlerinden COFCO Sundry yetkilileri, Türk fındık sektörü ve fındık işleme faaliyetlerini inceledi.



Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den önemli miktarda fındık ithalatı gerçekleştiren COFCO Grubu'na bağlı COFCO Sundry şirketine yönelik Özel Nitelikli Alım Heyeti programı gerçekleştirildiği belirtildi.



Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve KİB Genel Sekreterliği iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, ülkeye davet edilen COFCO Sundry Genel Müdür Yardımcısı ve beraberindeki heyetin Giresun'da ikili görüşmelerde bulunduğu aktarılarak, "Çinli şirketin yetkilileri, bölgemizdeki fındık ihracatçıları ile bir araya gelerek yeni iş

bağlantıları gerçekleştirdi ve fındık işleme tesislerini ziyaret ederek Türk fındık sektörü ile fındık işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aldı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Çin'in fındık ihracatçılarının ana hedef ülkelerinden biri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Çin Halk Cumhuriyeti, ihracatçı birlikleri tarafından uzun yıllardır ısrarla yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda en çok fındık ihraç ettiğimiz ilk 10 ülke arasına girmiş olup Çinli firmalara yönelik bu tarz faaliyetler ile söz konusu ülkeye yönelik fındık ihracatımızın yıllık 10 bin ton seviyelerine çıkarılması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin en

büyük 5 alıcı ülke arasında yerini alması hedeflenmektedir."



Çin'e gerçekleştirilen fındık ihracatındaki artış trendinin, içinde bulunulan 2018-2019 ihraç sezonunda da devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "2019 Temmuz ayı itibarıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne 8 bin ton karşılığında 58 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirilmiş ve sezonun bitimine bir ay daha süre olmasına rağmen şimdiden tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşılarak rekor kırılmıştır." denildi.