ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL/SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Bitki Sağlığı Protokolü kapsamında ihracına karar verilen Türk kirazları Çin'e gönderildi.

Çin'e kiraz ihracatını gerçekleştiren Anadolu Kiraz Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer, AA muhabirine, Türkiye ile Çin arasında 2013 yılında Gıda Güvenliği Anlaşması, 2015'te de Antalya'daki G20 Zirvesi'nde Bitki Sağlığı Protokolü imzalandığını, kiraz satışının bu kapsamda gerçekleştirildiğini söyledi.



Çin'in Guangzhou, Şangay, Pekin gibi nüfusu 35-40 milyonu bulan şehirlerinde yoğun kiraz tüketiminin olduğunu belirten Beşer, bu ülkenin Şili, ABD, Kanada ve Avustralya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerden kiraz ithal ettiğini bildirdi.

Beşer, söz konusu ülkeler arasında Şili'de kiraz mevsiminin nisanda sona erdiğini, Türkiye'de ise mayıs ayında başladığını anımsatarak, bu ülkenin söz konusu ürünün Çin'e satışında Türkiye'ye rakip olamadığını dile getirdi.



Diğer ülkelerle fiyat rekabetinin önem taşıdığını vurgulayan Beşer, "O yüzden Çin ısrarla üzerinde durduğumuz bir pazardı. Çok şükür bunu da gerçekleştirmiş olduk." dedi.



- "Türk kirazı sanal mağazada da satılacak"



Çin ile imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü'ndeki maddelerden birinin de bu ülkeye kiraz ihracı olduğunu ifade eden Beşer, kendilerini en çok "ürünün 16 gün soğuk depoda bekletilmesi" konusunun zorladığını dile getirdi.



Beşer, Çin'e gönderilecek 4 ton kirazın yola çıkarıldığına işaret ederek, "Türk kirazı, Çin tezgahlarında yerini alacak. Artık Çinliler, Türk kirazı yiyecek." diye konuştu.



Söz konusu kirazların Çin'de 4 farklı müşteriye gönderildiğini belirten Beşer, gelecek sene için daha fazla sipariş almayı beklediklerini söyledi.



Beşer, ihraç edilen kirazların "Ziraat 900 Napolyon" türünde olduğuna dikkati çekerek, Türk kirazının Çin'de, 1'er ve 5'er kilogramlık paketler halinde satılacağını bildirdi.



Türk kirazının, Çin'in Pekin, Şangay ve Guangzhou şehirlerine gönderildiğini aktaran Beşer, bu kirazların hem büyük marketlerde hem de sanal mağazalarda sipariş usulüyle satılacağını kaydetti.