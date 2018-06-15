Çinliler Türk ununu sevdi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İlk defa 2016'da ihracata başladıkları Çin'e, önceki yıl 48 bin ton, 2017'de ise 49 bin 560 ton un satışı yapan Türk un üreticileri, Çin'e ihracatı bu yıl 60 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli geliri ve yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in, 2017'de yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalat yaptığını, bu rakamın 100 milyar dolarını tarım ve gıda ürünlerinin oluşturduğunu bildirdi.

Ulusoy, ağırlıklı olarak yağ, çikolatalı ve şekerli mamuller, konserve meyve ve sebze ile unlu mamuller ithal eden Çin'in bu tarz ürünleri satın almasındaki en büyük etkenin değişen tüketim alışkanlıkları olduğunu, bu nedenle de söz konusu ürünlerin ithalatında her geçen yıl artış beklendiğini kaydetti.

Ulusoy, "Öyle ki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz Çin'e geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün 2023 hedefi ise 13,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek." dedi.





- "Çin'e çok güzel giriş yaptık"





Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin, son 6 yıldır "dünyanın un ihracatı şampiyonu" olma özelliğini taşıdığını ifade ederek, 18 milyar lira büyüklüğe sahip Türkiye un sanayisinin 12,6 milyon tonluk dünya un ticaretinin yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini kaydetti.

Dünyada ticareti yapılan her 3 kilogram unun bir kilogramını Türkiye'nin sattığını belirten Ulusoy, bugüne kadar 160 ülkeye un ihracatı gerçekleştirdiklerini, 2002'de 253 bin ton olan un ihracatının 2017'de 3,5 milyon tona çıktığını, elde edilen gelirin de 47 milyon dolardan 1,1 milyar dolara yükseldiğini, 2017'de ise en çok Irak, Suriye, Suda, Angola ve Somali'ye ihracat yaptıklarını anlattı.

Çin pazarının ilk olarak 2016'da gündemlerine geldiğini ifade eden Ulusoy, daha ilk yıllarında, 2016'da Çin'e 48 bin ton un ihraç ettiklerini bildirdi.

Ulusoy, "Çin'e çok güzel giriş yaptık. 2017'de Çin'e 49 bin 560 ton un sattık. 2 yıl önce ilk defa girdiğimiz Çin pazarında, Çinliler Türk ununu sevdi. Bu ülkede ithalat kısıtlaması olmasa un satışlarında patlama yaşarız. Ancak bu geldiğimiz nokta bile büyük başarı. Bu ülkeye yönelik un ihracatımızı bu yıl 2017'ye göre yüzde 20 artışla 60 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.





- "Türk uncuları Çin'i radarına aldı"





TUSAF Başkanı Ulusoy, şimdi Çin pazarının açılmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk uncuları Çin'i radarına aldı. Çin'in yıllık 90 milyon ton buğday tüketimi yaptığını biliyoruz. Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin 12 milyon ton olduğu düşünüldüğünde, Çin pazarının bize açılmasının sektörümüze neler kazandıracağı ortaya çıkıyor. Halen Türkiye, yıllık 3,5 milyon ton un ihraç ediyor. 2023'te hedefimiz 5,5 milyon tona çıkmak. Bunun 500 bin tonu neden Çin'e olmasın? Bu süre içerisinde 50 bin tonu 500 bin tona rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Çin'e ithalatta vergilendirmelerde iyileştirmeler yapılması için hükümetimizin de girişimlerini bekliyoruz. Yapılan araştırmalara göre, Uzak Doğu ülkelerinde unlu gıda ürünlerinin tüketiminde ciddi bir artış söz konusu. Pazardan faydalanacak güce ve bilgi birikimine sahibiz."