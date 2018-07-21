Çinlilerin Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı yüzde 275 arttı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Dünyada yapılan tax free (KDV iade) satışlarının yüzde 40'ını oluşturan Çinlilerin bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı yüzde 275 artışla 88,5 milyon TL'ye ulaştı.

Türkiye'deki tax free alışverişlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, tax free satışlarının bu yılın ilk 6 aylık bölümünde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdiğini belirterek, "İlk 6 ayda KDV iadesi tamamlanan işlemlerin mağazalardaki toplam satış tutarı 467 milyon TL’ye ulaştı. Ağırlıklı olarak bu büyüme yapılan satışlarda ki averaj harcamanın artışı ile oldu." dedi.





- "2018 yılına Çinliler damga vurdu"





Şeyhun, işlem adetlerinin yine aynı dönemde yüzde 5'lik bir artış gösterdiğini ifade ederek, averaj harcamanın artmasında en önemli sebebin perakende sektörünün avro ve doların yükselişine karşı yapmış oldukları fiyat ayarlamalardan geldiğini söyledi.

2018 yılına Çinliler'in damga vurduğunu aktaran Şeyhun, şunları anlattı:

"Çinli ziyaretçilerin yapmış olduğu tax free alışverişler ilk 6 ayda yüzde 275 artarak, 88,5 milyon TL oldu ve işlem adetleri de yüzde 108 arttı. Bu Türkiye perakendesi için müthiş bir atılım oldu. Çinli ziyaretçiler toplam pazarın yüzde 20'lik kısmını oluşturdu. Düşünün ki Çinlilerde bu büyüme olmasaydı, Türkiye’nin ilk 6 aydaki tax free satışları yüzde 48 büyüme yerine yüzde 30'lara inecekti. Çinli ziyaretçilerin Türkiye'yi keşfetmesi, yaptıkları alışveriş ve ziyaretten memnun kalmaları Türkiye'ye daha fazla lüks yabancı markanın yatırım yapmasına çok ciddi katkıda bulunacaktır. Ruslarda da sağlıklı büyüme sürüyor. Rus ziyaretçilerin tax free satışları da yılın ilk 6 ayında yüzde 37 artış gösterdi. En önemlisi bu büyüme, averaj alışveriş tutarından bağımsız bir şekilde işlem adetlerindeki yüzde 22 artışın desteği ile geldi. Dünya Kupası'nın da temmuz ortasında bitmesi ile beraber ağustos ve eylül aylarında Rus ziyaretçilerin yaptığı alışverişin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz."





- Rakamlar gelen turistin arttığını ve daha fazla harcadığını gösteriyor





Şeyhun, Körfez ülkelerinin halen Türkiye'nin tax free perakendesinin en önemli kısmını oluşturmaya devam ettiğini aktararak, "Tax free rakamlarının yüzde 35'i körfez ülkelerinden ve İran'dan geliyor, büyüme hızları geçen senelere göre ilk 6 ayda azalmış görünse de haziran ayında farkı kapattılar. Burada tabii ki Ramazan Bayramı'nın da öne kaymasının etkisi oldu." dedi.

Haziran ayı datalarının 2018'in rekorunu kırdığını vurgulayan Şeyhun, işlem adetleri yüzde 27 ve averaj harcama yüzde 79 artış gösterirken, toplam tax free satışlarının yüzde 127 artış gösterdiğini kaydetti.

Şeyhun, buradaki en önemli noktanın yüzde 27'lik işlem artışı olduğuna işaret ederek, "Çünkü Türkiye'ye daha fazla turist gelmeye başladığının ve bu gelen turistlerin de alışveriş yaptığının kanıtı işlem adetlerinde aranmalı." diye konuştu.





- "Çinlilerin alışverişi haziranda yüzde 511 arttı"





Şeyhun, Çinli ziyaretçilerin yılın genelindeki tax free alışveriş artışını haziranda da bir rekor ile sürdürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çinliler, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 511 büyüdü ve toplam yapılan tax free satışlarının yüzde 31'lik kısmını oluşturdu. Perakende sektörü gelen Çinli ziyaretçiler için daha fazla hazırlık yapmalı, çünkü bu sadece bir başlangıç. Dünyada yapılan tax free alışverişin yüzde 40'ını, Avrupa'da yüzde 45'ini Çinliler oluşturuyor. Perakende sektörü Çinlilere yönelik dijital tanıtımlara ağırlık vermeli, hatta Çince bilen eleman bile istihdam etmeli. Yine ilerisi için WeChat, AliPay gibi dijital ödeme sistemleri ve dijital cüzdanların da mağazalarda kabulü perakendeciler tarafından ciddi farklılaşma fırsatları sunuyor."

Şeyhun, haziran ayında Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de ciddi artış gösterdiğini ifade ederek, aslında ilk 6 aya bakıldığında daha yavaş bir büyüme görülürken, haziranda Ramazan Bayramı'nın da öne gelmesi ile rakamların fark yarattığını kaydetti.