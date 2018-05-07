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“Çırak sayısı 1 yılda yüzde 85 arttı“

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Çırak sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 85 artışla 75 bin 500'den 139 bine yükseldi"

“Çırak sayısı 1 yılda yüzde 85 arttı“
ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınmasının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Çırak sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 85 artışla 75 bin 500'den 139 bine yükseldi." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, işsizliğin çözümü ve ekonomik dengenin sağlanması için mesleki eğitimin önemine dikkati çekti.
Çırak sayısının geçen yıl yapılan düzenlemeye kadar sürekli düşüş gösterdiğini anımsatan Palandöken, "Geçen yıl martta çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınmasının sevindirici sonuçlarını görüyoruz. Mesleki eğitim konusuyla ilgili en fazla emek veren kurum olarak mesleki eğitimin ve çırakların önemini her fırsatta vurguladık. Çırak sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 85 artışla 75 bin 500'den 139 bine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, kalifiye insan gücü sıkıntısının ve işsizliğin çözümü için mesleki eğitimin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu sıkıntının çözümü mesleki eğitim ve istihdam arasındaki köprünün kurulması ile gerçekleşir. Çıraklara çoğunlukla esnaf, sanatkar ve KOBİ'ler ihtiyaç duyuyor. İş piyasasında bazı meslekler teoriden çok pratik beceri sahibi olmayı istiyor. Bu da beceri yönü ağır basan mesleklerin çıraklık eğitimine yönlendirilmesi açısından önem taşıyor. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlıyor. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri mesleki eğitime yönlendirmeliyiz."
Esnafın sigorta primlerini ödemekte zorlandığını belirten Palandöken, kalfaların sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istedi.
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