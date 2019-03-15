Ciro endeksleri arttı

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi de ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

- Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de ocakta bir önceki aya göre yüzde 10,5 artış gösterdi.

- Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksinde, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artış gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı.