Citroen C3 Aircross'a “Autobest 2018“ ödülü

İSTANBUL (AA) - Citroen Advanced Comfort felsefesi doğrultusunda geliştirilen Citroen C3 Aircross, 2018 Autobest ödüllerinde 31 ülkeden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla en yüksek puanı toplayarak birinciliğe ulaştı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yollara çıkan otomobiller arasından 6 finalist arasına girerek mücadele eden Citroen C3 Aircross, Autobest 2018 ödülü sayesinde satın alınacak en avantajlı yeni otomobil olarak kabul edilerek "Autobest 2018" ödülünü kazandı.

Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen ödül töreninde Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson ödülü, AUTOBEST Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie’den teslim aldı.

Avrupa'nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller, ödenen paranın karşılığında sunulan kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor. Toplamda bin 423 puan alarak en yakın rakibine 121 puan fark atan Citroen C3 Aircross, Autobest Endeksi'nde de yüzde 22,8 oranını yakalayarak zirveye yerleşti.

Bir otomobilin AUTOBEST kazanması için tüketiciler için "satın alınabilecek en avantajlı yeni otomobil" olma şartlarını karşılaması gerekiyor. Fiyat, satış sonrası, yedek parça bulunurluğu ve çok yönlülük kazanmak için en önemli kriterler olarak öne çıkarken, tasarım ve yeni teknolojiler de oylamada önemli kriterler arasında yer alıyor.