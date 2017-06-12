Citroen C3 Aircross Kompakt SUV ile yeni bir aşamaya geçiyor

İSTANBUL (AA) - Citroen'in uluslararası SUV atağı, nisan ayında Şangay Otomotiv Fuarı'nda tanıtılan C-segmenti SUV C5 Aircross'un ardından C3 Aircross Kompakt SUV ile yeni bir aşamaya geçiyor.

Şirketten yapılan açıklamada 2012 ile 2016 yılları arasında tüm dünyada satış rakamları 5 kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Citroen, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross'u geliştirdi.

SUV'den beklenen farklı ve canlı tasarım, hem nitelik hem de nicelik anlamında eksiksiz güvenlik, karakterli, konforlu ve kullanışlı araç özelliklerinin tamamı Citroen C3 Aircross'un iddiaları arasında yer alıyor.

Citroen marka geleneği olan kullanıcı dostu konfor ve araç içi yaşantısındaki pratik detaylar Yeni C3 Aircross'un, SUV pazarındaki yoğun rekabette konumunu güçlendirecek.

Yeni Citroen C3 Aircross, güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4,15 m uzunluğunda kompakt bir SUV. Yerden yüksek tasarımlı taban, yüksek sürüş pozisyonu, geniş çamurluklar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV'nin tasarımına sahip.

Citroen C3 Aircross'un, tavan çıtalarında ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel Venedik Kırmızısı renk güçlü bir grafik tasarımı sunuyor. Dört farklı tavan renk seçeneğine sahip olan C3 Aircross’ta toplam renk kombinasyonları 90'ı, kabin opsiyonları da 5'i buluyor. Yatay çizgilerle genişlik algısına katkıda bulunulan kabinde ferahlık ve güven hisleri büyük bir uyum içerisinde.

Yeni C3 Aircross, Grip Kontrol ve Hill Assist Descent (Yokuş İniş Desteği) ile maceraya hazır olan C3 Aircross, tasarruflu ve verimli benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip.