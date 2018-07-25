Citroen C3 WRC Rally Finland'a hazır

İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın 8. ayağına hazır.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı Rally Finland'da Citroen'i 3 ekip temsil edecek.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağı olan Rally Italia Sardena'nın ardından sıra Finlandiya'da düzenlenecek Rally Finland'da, Finlandiya'nın doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rally Italia Sardegna'da 3 ekip ile start alan Citroen Total Abu Dhabi WRT, Rally Finland'da üç ekip ile start alacak. Craig Breen-Scott Martin, Mads Ostberg-Torstein Eriksen ve Khalid Al Qassimi-Chris Patterson ikilisi de Citroen Total Abu Dhabi WRT için Finlandiya'da etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroen serisinin Rally Finland için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı.