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Citroen C3 WRC sezonun son rallisini podyumda bitirdi

- Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, sezonun son rallisi olan Avustralya Rallisi'ni podyumda tamamladı

Citroen C3 WRC sezonun son rallisini podyumda bitirdi
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İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, Citroen C3 WRC ile yarışarak sezonun son rallisi olan Avustralya Rallisi'ni podyumda bitirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15-18 Kasım tarihleri arasında Avustralya'da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13. ayağı Avustralya Rallisi'nde Citroen'i podyuma taşıyan ekip ise Mads Ostberg – Torstein Eriksen ikilisi oldu.

Mads Ostberg - Torstein Eriksen ikilisi bu yarışı 3. sırada tamamlamayı başardı. Craig Breen - Scott Martin ikilisi ise ralliyi 7. sırada tamamladı.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13. ve son ayağı olan Avustralya Rallisi'nde ekipler ve otomobiller zorlu toprak etaplarda yarıştı.

2019 yılından itibaren yeniden Citroen Total Abu Dhabi WRT takımıyla Dünya Ralli Şampiyonası'nda yer alacak olan Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi ise kariyerlerindeki 6 dünya şampiyonluğunu Avustralya Rallisi'nde ilan etti.

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CITROËN
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