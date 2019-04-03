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Citroen, Hindistan pazarını gözüne kestirdi

- Citroen Üst Yöneticisi Linda Jackson: - "Gerek tasarımıyla gerek bünyesinde barındırmış olduğu teknolojilerle Citroen'in Hindistan pazarında dikkatleri çekecek tüm niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum"

Citroen, Hindistan pazarını gözüne kestirdi
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İSTANBUL (AA) - Citroen, resmi olarak Hindistan pazarına giriş yaptı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, şirket, resmi olarak Hindistan pazarına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Hindistan gibi büyük bir pazarda, bir markayı tanıtmanın benzersiz ve büyüleyici bir deneyim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek tasarımıyla gerek bünyesinde barındırmış olduğu teknolojilerle Citroen'in Hindistan pazarında dikkatleri çekecek tüm niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Hem Hindistan’da Hintli olma isteği hem iki yerel ortak girişimin sağlayacağı güç hem de Avrupa'da bize başarı kazandıran formüllerle Hint pazarında başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz."


- Marka, Hindistan’da da "İnspired by You" yaklaşımını uygulayacak


Verilen bilgiye göre, marka, Avrupa’da son 5 yıldır üst üste pazar payını artırmasını sağlayan başarı formüllerini kullanarak Hindistan’da da "İnspired by You" yaklaşımını uygulayacak.

Oldukça rekabetçi bir otomobil pazarına sahip Hindistan’da büyümek için özgün tasarımlı ve müşteriler için değer yaratan yeni modelleri sunacak olan marka, bayi ağı çözümleri, özel hizmetler ve dijital yaklaşımlarla da otomobil endüstrisinde benzersiz bir müşteri deneyimi yaşatacak.

Groupe PSA ile CK Birla Grubu arasındaki iki ortak girişim anlaşmasına dayanan en üst seviyede yerel entegrasyon ile otomobil montaj, dağıtım ve motor üretimine dayanan Hindistan pazarına özel fiyat konumlandırması da markanın pazardaki gücünü artıracak.

Citroen, Groupe PSA’nın her yıl pazara yeni bir model sunmayı hedefleyen Çekirdek Model Stratejisi çerçevesinde ilk kez Hindistan'da pazara sunmak üzere 2021 yılının sonuna kadar bir dizi uluslararası yeni model tanıtacak. Hindistan'dan sonra dünyanın diğer bölgeleri de bu yeni global modellerden faydalanacak. Bu modeller pazara sunulmadan önce marka, amiral gemisi yeni C5 Aircross SUV modelini tanıtarak 2020 itibarıyla Hindistan'da model atağına başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
CITROËNHindistan
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