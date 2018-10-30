Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar demografi Pokemon barbaros Gençlik Trabzon
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi
İş birliği yapıyorlar
İş birliği yapıyorlar

Citroen, Sebastien Loeb ile İspanya'da birinciliği yakaladı

- Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, İspanya Rallisi'nde birinci oldu

Citroen, Sebastien Loeb ile İspanya'da birinciliği yakaladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, takvimin en zorlu rallilerinden biri olan İspanya Rallisi'nde birincilik elde etti.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İspanya Rallisi'ni Citroen Total Abu Dhabi WRT adına yarışan Sebastien Loeb-Daniel Elena ikilisi, birinci sırada tamamlamayı başardı.

Citroen Total Abu Dhabi WRT'nin 2018 sezonunda elde ettiği ilk birincilik olması açısından büyük önemi bulunan İspanya Rallisi'ndeki başarı, ayrıca Citroen'in WRC'deki 99. birinciliği olması özelliğine de sahip.

Citroen Total Abu Dhabi WRT adına yarışan Craig Breen-Scott Martin ikilisi ise C3 WRC ile yarışı 9. sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sebastien Loeb, "Bizim için zorlu bir ralli oldu. Cuma günü istediğimiz performansı gösteremesek de cumartesi ve pazar günü yaptığımız doğru lastik seçimi ve doğru ayarların katkısıyla birinciliği elde ettik. Birincilik için inancımızı kaybetmeden yarışın sonuna kadar zorladık." ifadelerini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CITROËN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1