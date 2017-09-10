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Citroen servislerinde yüzde 20 indirim fırsatı

- Citroen, 11-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yetkili servislerde debriyaj setleri ve bunların işçiliklerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor

Citroen servislerinde yüzde 20 indirim fırsatı

İSTANBUL (AA) - Citroen, 11-30 Eylül 2017 tarihleri arasında araçlarını yetkili servislere getiren otomobil sahiplerine, debriyaj setlerinde ve bunların işçiliklerinde yüzde 20 indirim sunuyor.

Şirket açıklamasında, kaliteli hizmet anlayışıyla 50'yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren Citroen, avantajlı servis kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

Citroen teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroen Türkiye, 30 Eylül 2017'ye kadar sürecek kampanya ile tüm Citroën araç sahiplerine avantaj sağlıyor.

Citroen Yetkili Servisleri'nde uygulanacak kampanya kapsamında debriyaj referanslarını içeren yedek parçalar ve bu parçaların işçiliklerinde yüzde 20 indirim sunuluyor.

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