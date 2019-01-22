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Citroen Total WRT, Monte Carlo Rallisi'ne hazır

İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total WRT, 24-27 Ocak'ta düzenlenecek sezonun ilk rallisi Monte Carlo Rallisi'ne hazır. Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2019 Dünya Ralli...

Citroen Total WRT, Monte Carlo Rallisi'ne hazır
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İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total WRT, 24-27 Ocak'ta düzenlenecek sezonun ilk rallisi Monte Carlo Rallisi'ne hazır.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2019 Dünya Ralli Şampiyonası Monte Carlo Rallisi ile başlayacak.

Monte Carlo'nun asfalt ve karlı etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar, zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacak.

24-27 Ocak'ta gerçekleştirilecek rallide, Citroen’i kariyerinde 6 WRC şampiyonluğu bulunan Sebastien Ogier-Julien Ingrassia ve Esapekka Lappi-Janni Ferm ekipleri temsil edecek.

2018 sezonu başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroen video serisi bu yıl da devam ediyor.


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