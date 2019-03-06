Citroen'den mart fırsatları

İSTANBUL (AA) - Citroen, mart ayında güçlü tasarıma, üstün konfor özelliklerine ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modellerini, ÖTV indirimine ek cazip fiyatların yanı sıra her bütçeye uygun farklı kredi seçenekleri ile sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen'in üstün konforuna 36 bin TL için 24 aya kadar sıfır faiz fırsatıyla veya 50 bin TL için 48 ay vadeli ayda sadece bin 500 TL taksit imkanı ile ulaşmak mümkün oluyor.

Sıra dışı tasarımı ile C3 87 bin 650 TL’den, SUV deneyimi sunan C3 Aircross 124 bin TL’den, C4 Cactus ise 120 bin TL'den başlayan fiyatlarla tutkunlarını bekliyor.

Ayrıca, Citroen hafif ticari araç ürün gamının başarılı modeli Berlingo 82 bin TL’den, yüksek performans düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee 75 bin TL’den, geniş ailelerin tercihi olan C4 Spacetoturer 160 bin TL'den, Grand C4 Spacetourer ise 179 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroen, mart ayına özel bu fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen yetkili satıcısına davet ediyor.