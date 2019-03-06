Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin dünya dosya F8 Tributo
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!

Citroen'den mart fırsatları

- Citroen'in tüm modellerini, 36 bin TL için 24 aya kadar sıfır faiz fırsatıyla veya 50 bin TL için 48 ay vadeli ayda sadece bin 500 TL taksit imkanı ile satın almak mümkün oluyor

Citroen'den mart fırsatları
banner17

İSTANBUL (AA) - Citroen, mart ayında güçlü tasarıma, üstün konfor özelliklerine ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modellerini, ÖTV indirimine ek cazip fiyatların yanı sıra her bütçeye uygun farklı kredi seçenekleri ile sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen'in üstün konforuna 36 bin TL için 24 aya kadar sıfır faiz fırsatıyla veya 50 bin TL için 48 ay vadeli ayda sadece bin 500 TL taksit imkanı ile ulaşmak mümkün oluyor.

Sıra dışı tasarımı ile C3 87 bin 650 TL’den, SUV deneyimi sunan C3 Aircross 124 bin TL’den, C4 Cactus ise 120 bin TL'den başlayan fiyatlarla tutkunlarını bekliyor.

Ayrıca, Citroen hafif ticari araç ürün gamının başarılı modeli Berlingo 82 bin TL’den, yüksek performans düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee 75 bin TL’den, geniş ailelerin tercihi olan C4 Spacetoturer 160 bin TL'den, Grand C4 Spacetourer ise 179 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroen, mart ayına özel bu fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen yetkili satıcısına davet ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CITROËNOtomotiv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5