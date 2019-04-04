Citroen'den nisan ayı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Citroen, güçlü tasarıma, üstün konfor özelliklerine ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modellerini, ÖTV indirimine ek cazip fiyatların yanı sıra her bütçeye uygun farklı kredi seçenekleri ile sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen, nisan ayı kampanyasında tüm modellerini birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor.

Kampanya ile Citroen konforuna şimdi tüm modeller için 36 bin TL'ye 24 aya kadar sıfır faiz fırsatı veya 50 bin TL 48 ay için ayda bin 500 lira taksit imkanı ile ulaşmak mümkün.

Yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee 70 bin TL’den, sıra dışı tasarımı ile Citroen C3 82 bin 650 TL'den, benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross 119 bin TL'den, konforun en tarz hali Citroen C4 Cactus ise 115 bin TL'den başlayan fiyatlarla tutkunlarını bekliyor.

Geniş ailelerin tercihi olan C4 Spacetoturer 155 bin TL'den, Grand C4 Spacetourer ise 174 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca, Citroen hafif ticari araç ürün gamının başarılı modeli Berlingo 77 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.