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Citroen'den ocakta "sıfır faiz" fırsatı

- Şirketin, ÖTV, KDV ve hurda indirimlerine ek olarak sunduğu "sıfır faiz" fırsatı 2018 Aralık ayı ile aynı şartlarla devam ediyor

Citroen'den ocakta
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İSTANBUL (AA) - Citroen, ocak ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV, KDV ve hurda indirimlerine ek olarak sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroen modellerinde avantajlar bu ay da devam ediyor.

C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin liraya 12 ayda yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. C4 Picasso modellerinde ise 60 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı müşterileri bekliyor.

ÖTV ve hurda indirimiyle Citroen C3'ün fiyatı 70 bin 165 liradan, C3 Aircross'un fiyatı 116 bin 630 liradan, C-Elysee'nin fiyatı 39 bin 665 liradan, yeni Citroen C4 Cactus'ün fiyatı 111 bin 130 liradan, C4 Spacetourer'in fiyatı 154 bin 875 liradan başlıyor.

Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı KDV ve hurda indirimiyle 68 bin 578 TL'den başlarken, Berlingo Combi'de başlangıç fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 83 bin 730 liraya kadar geriliyor.

KDV, ÖTV ve hurda indirimleri sayesinde başlangıç fiyatları Jumpy Panelvan'da 102 bin 245 liraya, Jumpy Space'de 134 bin 560 liraya, Jumpy Space Tourer'de 142 bin 238 liraya, Jumper Panelvan'da 103 bin 207 liraya iniyor.


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