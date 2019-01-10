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Cıvata ve somunların standardı belirlendi

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, altı köşe başlı cıvatalar, altı köşe somunlu-çelik konstrüksiyonlar için uygulanacak standartlar belli oldu. Bakanlığın, "TS 12435 Altıköşe Başlı Cıvatalar-Altıköşe Somunlu-Çelik...

Cıvata ve somunların standardı belirlendi
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, altı köşe başlı cıvatalar, altı köşe somunlu-çelik konstrüksiyonlar için uygulanacak standartlar belli oldu.

Bakanlığın, "TS 12435 Altıköşe Başlı Cıvatalar-Altıköşe Somunlu-Çelik Konstrüksiyonlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belirlenen standart, çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C sınıfı olan M12 ile M30 altı köşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartları ile kullanılacak somunları ve rondelaları kapsıyor.

Standarda uygun altı köşe başlı cıvataların, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit konstrüksiyonlarda kullanılabilmesi gerekiyor.

TS 12435 (Mart 2016) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin tebliğ hükümlerine uymaları zorunlu olacak.

Söz konusu tebliğ hükümleri, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmayacak.

Tebliğ 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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Altıköşe Başlı CıvatalarAltıköşe Somunlu-çelik KonstrüksiyonResmi GazeteSanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
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