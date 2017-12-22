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CK Boğaziçi Elektrik'ten müşterilerine sigorta sürprizi

- Serbest tüketicilere, "Enerjimle Ev Aletlerim Güvende" ve "Enerjimle Kazalarda Güvendeyim" isimli iki yeni sigorta paketi hediye edilecek

CK Boğaziçi Elektrik'ten müşterilerine sigorta sürprizi

İSTANBUL (AA) - CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, serbest tüketicilere sigorta paketleri ve çeşitli indirimlerle yeni destekler verileceği bildirildi.

Şirketin yaptığı yazılı açıklamasında, serbest tüketicilere, "Enerjimle Ev Aletlerim Güvende" ve "Enerjimle Kazalarda Güvendeyim" isimli iki yeni sigorta paketi hediye edileceği belirtildi.

Sigortanın yanı sıra elektrik faturalarında belli oranlarda indirim de sağlanacağı vurgulanan açıklamada, "CK Boğaziçi Elektrik, serbest tüketicilere sunduğu sigorta desteğinin kapsamını genişletti. Serbest tüketicilere yönelik düzenlenen 'Enerjimle Evim Güvende', 'Enerjimle İşyerim Güvende' kampanyalarına 'Enerjimle Kazalarda Güvendeyim' ve 'Enerjimle Ev Aletlerim Güvende' sigorta paketleri de eklendi. CK Boğaziçi Elektrik’in Güneş Sigorta ile yaptığı işbirliği sonucunda, 2017 için aylık elektrik faturası 82 lira ve üzeri, 2018 için ise 68 lira ve üzerinde olan aboneler, iki yıllık serbest tüketici sözleşmesine imza atmaları halinde söz konusu kampanyalardan birinden yararlanabiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Şirket, "Enerjimle Kazalarda Güvendeyim" paketiyle serbest elektrik tüketicilerine veya sevdiklerine yıllık 5 veya 10 bin lira limitlerle Güneş Sigorta ferdi kaza sigortası sunmayı hedefliyor.

Tüm mesken ve ticarethane abonelerinin faydalanabildiği kampanyada son 12 aylık elektrik tüketimi 10 bin kilovatsaatin yani yaklaşık 350 liralık aylık faturanın üzerinde olan tüketiciler 24 ay süre ile yüzde 2 indirim hakkı da kazanacak.

Diğer sigorta hizmeti "Enerjimle Ev Aletlerim Güvende" paketinde ise yıllık 3 bin liraya varan limitlerle yine ücretsiz ev aletleri sigortası sağlanacak.

Söz konusu kampanyalardan yararlanabilmek için 444 6 255 çağrı merkezini aramak veya CK Müşteri Hizmet Merkezi ile CK Müşteri İşlem Merkezine başvuruda bulunmak yeterli olacak.

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CK Boğaziçi ElektrikCK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.ŞSerbest Tüketici
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