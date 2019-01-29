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CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten geri dönüşümlü 10 bin bez çanta

- CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli: - "Yaklaşık 2 haftada 3 binin üzerinde bez çanta dağıttık. Amacımız, bu sayıyı ilk etapta 10 bine ulaştırmak" - "Müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler, halkımızda doğaya zarar vermeyen ürünlerin kullanımına yönelik bilincin gün geçtikçe arttığını gösteriyor"

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten geri dönüşümlü 10 bin bez çanta
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ANTALYA (AA) - Plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalara destek veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşteri hizmet merkezlerinden hizmet alan müşterilerine bez çanta hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'da 10 bin bez çanta dağıtma planı ile plastik poşet kullanımının azaltılmasına destek olunması hedeflendi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, ülke genelinde plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalara destek verdi.

Doğa dostu uygulamaları ile öne çıkan şirket, başlattığı kampanyaya söz konusu illerdeki 45 müşteri hizmet merkezinden hizmet alan müşterilerine, geri dönüşümlü bez çantalar hediye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, plastik alışveriş poşetlerinin geri dönüşüm oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

Kendilerini sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlandırmadıklarını belirten Değerli, şunları kaydetti:

"Bu yöndeki çalışmalarımızı 'doğa dostu enerji' teması altında topluyoruz. Enerji okuryazarlığı ile enerji tasarrufunu desteklerken, hatıra ormanı projemiz ile bölgemizi ağaçlandırıyoruz. E-arşiv fatura ile kağıt kullanımını azaltan şirketimiz, 'enerjimiz dostlarımız için' projesiyle sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. Bu yönde attığımız son adımlardan biri de müşteri hizmet merkezlerimizden hizmet alanlara bez çanta hediye etmek. Yaklaşık 2 haftada 3 binin üzerinde bez çanta dağıttık. Amacımız, bu sayıyı ilk etapta 10 bine ulaştırmak. Müşterilerimizden aldığımız olumlu tepkiler, halkımızda doğaya zarar vermeyen ürünlerin kullanımına yönelik bilincin gün geçtikçe arttığını gösteriyor."

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